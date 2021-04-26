Гинцбург назвал возможный срок окончания пандемии в России

Эпидемия коронавируса в России с большой долей вероятности завершится в ноябре, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".

"Реалистичнее всё же ноябрь месяц", - сказал эксперт. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что это случится, "когда мы все достигнем коллективного иммунитета".

Ранее Голикова говорила, что если вакцинация в России будет идти по плану, то создать коллективный иммунитет к коронавирусу получится в июле – августе этого года.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее сообщил, что до 15 июня текущего года в стране привьют от COVID-19 около 30 млн человек.