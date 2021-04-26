26 Апреля 2021
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Политика За рубежом
Хайко Маас (2018) | Фото: spiegel.de

В МИД Германии выступили против конфронтационной шумихе по России

С Россией нужно вести диалог и сохранять добрососедские отношения, сообщил глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас.

По его словам, не нужно присоединяться к "конфронтационной шумихе". "Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией",— сказал министр.

Он назвал политиков, которые часто требуют жестких мер против Москвы, "хитрецами", сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Берлин предложил Вашингтону усилить поддержку Киева взамен на отказ США от дальнейших санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

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В МИД Германии выступили против конфронтационной шумихе по России

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Теги: Германия, Россия, конфронтация



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