Возобновлено авиасообщение между Россией и Эстонией
Россия возобновила авиасообщение с Эстонией.
25 апреля первый после более чем годового перерыва лайнер "Аэрофлота" прибыл в Таллин из Москвы.
Полет был осуществлен на самолете Sukhoi Superjet. При этом туристические поездки в Эстонию остаются под запретом.
На первом этапе рейсы Москва - Таллин - Москва будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям, сообщает РИА "Новости".
На прошлой неделе в Кремле подтвердили существование договоренности между президентами России и Египта о возобновлении чартерных полетов из российских городов на курорты Хургалы и Шарм-эль-Шейха.