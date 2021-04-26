Возобновлено авиасообщение между Россией и Эстонией

Россия возобновила авиасообщение с Эстонией.

25 апреля первый после более чем годового перерыва лайнер "Аэрофлота" прибыл в Таллин из Москвы.

Полет был осуществлен на самолете Sukhoi Superjet. При этом туристические поездки в Эстонию остаются под запретом.

На первом этапе рейсы Москва - Таллин - Москва будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям, сообщает РИА "Новости".

На прошлой неделе в Кремле подтвердили существование договоренности между президентами России и Египта о возобновлении чартерных полетов из российских городов на курорты Хургалы и Шарм-эль-Шейха.