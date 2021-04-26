Лавров: Россия готова принять новые меры в отношении США

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил о готовности принять новые ответные меры в отношении США, если они продолжат идти по пути эскалации.

"Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и еще готовы принять, если продолжится эскалация",— сказал министр иностранных дел России в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее МИД России вручил заместителю посла США в Москве ноту, в которой десять сотрудников американского диппредставительства объявляются персонами нон грата и высылаются из страны. Они должны покинуть Россию до 22 мая.