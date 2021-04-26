Учебники истории проверят после критики Путина

Министерство просвещения России проведет проверку содержания школьных учебников по истории.

Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 1", будет проведен "полный анализ".

Напомним, в ходе своего послания Федеральному собранию глава государства Владимир Путин заявил, что прочитал, что написано в школьных учебниках по истории. "Все что угодно там написано — и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано — бывает и такое", — выразил возмущение президент РФ.