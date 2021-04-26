26 Апреля 2021
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Политика В России
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Учебники истории проверят после критики Путина

Министерство просвещения России проведет проверку содержания школьных учебников по истории.

Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 1", будет проведен "полный анализ".

Напомним, в ходе своего послания Федеральному собранию глава государства Владимир Путин заявил, что прочитал, что написано в школьных учебниках по истории. "Все что угодно там написано — и о "втором фронте", только про Сталинградскую битву ничего не сказано — бывает и такое", — выразил возмущение президент РФ.

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Учебники истории проверят после критики Путина

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Теги: учебники, образование, Путин



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