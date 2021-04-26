Ребенок погиб в массовой автоаварии в Ленинградской области

25 апреля в Кировском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП.

Там легковой автомобиль столкнулся с тягачом. В 19 часов на 80-м км трассы "Кола" водитель Nissan Qashqai при выполнении обгона влетел в двигавшийся в попутном направлении Мan с полуприцепом, после чего выехал на "встречку" и врезался в Chevrolet Lanos.

В результате происшествия погиб ребёнок 2019 года рождения, находившийся в детском кресле на заднем сиденье Chevrolet. Ещё трое взрослых госпитализированы в среднем и тяжёлом состоянии, сообщает "Интерфакс".