26 Апреля 2021
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Происшествия СЗФО Ленинградская область
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

Ребенок погиб в массовой автоаварии в Ленинградской области

25 апреля в Кировском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП.

Там легковой автомобиль столкнулся с тягачом. В 19 часов на 80-м км трассы "Кола" водитель Nissan Qashqai при выполнении обгона влетел в двигавшийся в попутном направлении Мan с полуприцепом, после чего выехал на "встречку" и врезался в Chevrolet Lanos.

В результате происшествия погиб ребёнок 2019 года рождения, находившийся в детском кресле на заднем сиденье Chevrolet. Ещё трое взрослых госпитализированы в среднем и тяжёлом состоянии, сообщает "Интерфакс".

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Ребенок погиб в массовой автоаварии в Ленинградской области

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Теги: ДТП, авария, дети



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