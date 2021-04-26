26 Апреля 2021
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Михаил Бусылко (2021) | Фото: Накануне.RU

Дело свердловских силовиков: у Бусылко нашли валюту в кабинете, а у Чуличкова - счета в "Нейве"

Утром в понедельник в Ленинском районном суде Екатеринбурга возобновилось рассмотрение дела, фигурантами которого являются бывший замглавы регионального Следственного комитета Михаил Бусылко и экс-заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков.

Напомним, бывшим силовикам вменяется получение взятки в особо крупном размере. Третий фигурант дела - адвокат Владислав Вострецов - проходит обвиняемым по статьям о посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

Дмитрий Чуличков, Михаил Бусылко, Владислав Вострецов(2021)|Фото: Накануне.RU

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, в ходе сегодняшнего оглашения материалов дела выяснилось, что бизнесмен Виталий Трухин передавал взятку за отмену постановления о прекращении дела, в котором он проходил потерпевшим, в своем кабинете. Коммерсант сообщил об этом правоохранителям, и за адвокатом установили наблюдение. После задержания Вострецова тот рассказал, что деньги предназначались Бусылко, и согласился сотрудничать. Купюры пометили и отдали Вострецову. Передача денег высокопоставленному следователю проходила уже под контролем ФСБ. Михаила Бусылко задержали в его машине на парковке у торгового центра в момент передачи взятки.

Во время задержания Бусылко добровольно выдал полученные деньги силовикам. На купюрах и его руках обнаружили специальный раствор, которым были помечены деньги. Также в ходе обыска Бусылко у него нашли удостоверение сотрудника СК.

Выяснилось, что автомобиль, в котором задержали Бусылко, принадлежит не ему, а его знакомому. По словам следователя, он взял машину у приятеля, чтобы съездить на дачу и покататься на лыжах.

Дмитрий Чуличков(2021)|Фото: Накануне.RU

Также в суде озвучили протоколы обысков, проведенных у Дмитрия Чуличкова. Дома у прокурора были найдены крупные суммы денег в рублях и долларах - более 700 тыс. руб. и порядка 1 тыс. долларов. Часть находилась в сейфе, а часть была разложена по квартире. Деньги нашли и в служебном кабинете Чуличкова. Интересный факт: в ходе обыска в квартире были обнаружены выписки со счета из банка "Нейва", который недавно лишился лицензии. Вероятно, высокопоставленный прокурор или члены его семьи хранили там свои сбережения. За Чуличковым был закреплен и индивидуальный сейф в банке ВТБ.

Состоялся и обыск в кабинете Михаила Бусылко. Там у него нашли суммы в долларах и евро (сколько именно - озвучено не было). Примечательно, что обыск на работе у Бусылко проводился при участии его коллеги - замглавы свердловского СУ СКР Алексея Невгада.

Согласно оглашенным в суде материалам дела, сам Бусылко в дальнейшем заявил, что на 75 тысяч, полученных от Вострецова, он купил валюту - китайские юани. В его загранпаспорте была отметка о визите в Китай в октябре 2019 года - то есть незадолго до задержания. А в ходе обыска дома у следователя были найдены травматический пистолет и патроны.

Судебное заседание отложено до 4 мая.

Напомним, Михаил Бусылко был задержан 29 ноября 2019 года по обвинению в получении взятки в размере 1,8 млн руб. (из них 1 млн руб. предназначался лично господину Бусылко) от адвоката Владислава Вострецова. Дмитрий Чуличков, по версии следствия, получил 500 тыс. руб., еще 500 тыс. он должен был получить позже. Сами Бусылко и Чуличков ранее заявили, что не признают вину во взятоничестве.

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Дело свердловских силовиков: у Бусылко нашли валюту в кабинете, а у Чуличкова - счета в "Нейве"

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Теги: Бусылко, Чуличков, Вострецов, дело, взятка, суд



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