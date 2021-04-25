26 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область Уральский ФО
природа весна ледоход река (2007) | Фото: Сергей Анисимов/ fotoyamal.ru

В Челябинской области трех детей унесло на льдине а середину реки

В Челябинской области трое детей застряли на льдине посреди пруда, сообщает Mash.

Трое детей шести, 12 и 13 лет из Златоуста решили прогуляться по замерзшей воде. Однако лед треснул, и детей вынесло на 40 метров от берега. Самостоятельно выбраться они не могли. Очевидцы вызвали спасателей.

На вызов приехали пожарные Златоустовского гарнизона. Они доставили детей на сушу на резиновых лодках и передали сотрудникам скорой для осмотра.

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В Челябинской области трех детей унесло на льдине а середину реки

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Теги: дети, лед, река



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