В Челябинской области трех детей унесло на льдине а середину реки

В Челябинской области трое детей застряли на льдине посреди пруда, сообщает Mash.

Трое детей шести, 12 и 13 лет из Златоуста решили прогуляться по замерзшей воде. Однако лед треснул, и детей вынесло на 40 метров от берега. Самостоятельно выбраться они не могли. Очевидцы вызвали спасателей.

На вызов приехали пожарные Златоустовского гарнизона. Они доставили детей на сушу на резиновых лодках и передали сотрудникам скорой для осмотра.