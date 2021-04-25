В Тюмени действует пять лесных пожаров и горит сухая трава в полях

В Тюменской области в полях полыхает сухая трава. Информацию об этом публикуют жители региона в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Пожар произошел в районе объездной дороги в сторону Велижанского тракта. Участие в тушении принимали 33 спасателя и девять единиц техники. Ситуация находится под контролем ведомства. Некоторые участки дороги были перекрыты.

"По состоянию на 25 апреля 2021 года, на территории Тюменской области действует пять лесных пожаров, из них два – локализованы. За прошедшие сутки выявлено 48 техногенных пожара, из них ландшафтных пожара сухой растительности 28 – все ликвидированы", - сообщили в МЧС.