Венгрия признала российскую вакцину "Спутник V" самой безопасной и эффективной вакциной

Венгрия признала российскую вакцину "Спутник V" самой безопасной и эффективной вакциной от коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована в Twitter-аккаунте вакцины со ссылкой на рейтинг, опубликованный правительством Венгрии.

"Спутник V" имеет лучшую безопасность (в семь - 32 раза меньше случаев смерти) и эффективность (в два - семь раз меньше заражения COVID-19) на 100 000 вакцинированных", - говорится в сообщении.

Для сравнения, при использовании вакцины Pfizer уровень смертности в 32 раза выше, а уровень инфицирования в шесть раз выше, чем у "Спутника V".

Также в Twitter-аккаунте российской вакцины напомнили о словах главы администрации премьер-министра Венгрии Гергея Гуляша. Ранее, 22 апреля, он заявил, что "Sinopharm лучше, чем Pfizer, а "Спутник V" - лучший".

Напомним, Венгрия стала первой страной Евросоюза, в которую в ноябре прошлого года были доставлены образцы вакцины. В 2021 г. применение вакцины было одобрено на территории страны.