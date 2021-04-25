Следственный комитет проверяет информацию об избиении пожилой пациентки в московской больнице

В терапевтическом отделении 36-й больницы имени Иноземцева медсестра кричала на пожилую пациентку, сопровождая ругань нецензурной бранью. Об инциденте сообщила другая пациентка этого отделения. Она сняла произошедшее на видео и выложила его в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

Сотрудница больницы, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, кричала пациентке: "чтоб ты сдохла", "уродина", а также угрожала вырвать ей ногу.

На кадрах, которые мы не можем опубликовать из этических соображений, помимо крика слышатся таке хлопки, похожие на удары, после которых бабушка начала кричать.

Видеозапись уже заинтересовала департамент здравоохранения. В ведомстве заявили, что немедленно проведут проверку, виновных сотрудников отстранят, а руководство больницы ждут административные меры

На видео также обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин. Следственные органы Главного следственного управления СК России по городу Москве изучают обстоятельства, озвученные в материале.

Председатель СК России затребовал полный доклад о первых результатах проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Он также потребовал досконально изучить ситуацию, тщательно опросить пациентов больницы, в том числе, пожилую женщину, предположительно, пострадавшую от действий медперсонала и в случае подтверждения появившейся информации принять меры в соответствии с действующим законодательством.