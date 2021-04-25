26 Апреля 2021
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Политика Центральный ФО Москва Московская область
Эдуард Лимонов (2018) | Фото: Накануне.RU

Партия "Другая Россия Э.В. Лимонова" провела съезд

В Москве состоялся съезд партии "Другая Россия Э.В. Лимонова", сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

По информации партийцев, при попытке провести съезд они сталкивались с препятствиями. В частности, администрация гостиницы "Измайлово" дважды отказывала им в предоставлении помещения. Но в итоге, после общественного резонанса, не стали препятствовать в проведении мероприятия.

"В съезде приняли участие представители 46 региональных отделений партии. Мы решили все необходимые технические вопросы, связанные с подготовкой к регистрации. Теперь партия будет подавать документы в Минюст. Осенью состоятся выборы в Госдуму. Мы будем выступать за допуск к выборам всех реально существующих политических сил", - говорится в сообщении.

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Партия "Другая Россия Э.В. Лимонова" провела съезд

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Теги: Другая Россия Э.В. Лимонова, партия съезд



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