Встреча Путина и Байдена может состояться в июне

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По словам Ушакова, со стороны США поступают сигналы о намерении провести встречу лидеров. Однако на рабочем уровне обсуждение саммита пока не идет.

Решение будет приниматься в зависимости от многих факторов, в качестве возможного срока встречи Путина и Байдена "называют июнь, даже есть конкретные даты". Он не стал называть эти даты, повторив лишь, что речь идет об июне.