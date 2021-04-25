Неловкая ситуация: на Ямале размыло дорогу, по которой губернатор обещал "круглогодичный проезд"

Сегодня, с 15.00 проезд по дороге Салехард-Надым временно приостановлен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

"Ввести ограничение пришлось из-за резкого повышения температуры воздуха и начала активного таяния снега, сложные участки подмыло талыми водами. Ради безопасности граждан и сохранности дороги принято решение о закрытии проезда для всех автомобилей до отхода талых вод и возможности организации безопасного проезда", - говорится в сообщении.

Ирония в том, что ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, прокатившись по новой трассе на внедорожнике, назвал трассу Салехард-Надым круглогодичным проездом.

"Проезд по дороге Салехард - Надым есть. Хоть это был и УАЗик, но мы проехали очень быстро – за три часа от базы, где у нас находятся строители. Это означает, что, как мы и обещали, к концу года будет открыт сквозной проезд. Он не будет весь капитальный, будут участки в щебне, но все равно это постоянный, круглогодичный проезд, который принципиально поменяет качество жизни в западной части Ямала", – написал тогда губернатор в социальных сетях.

В пресс-службе главы региона сообщают, что работы по содержанию дороги продолжаются: проводятся противопаводковые мероприятия, работы по очистке конструктивных элементов автодорог от снега, открытие водопропускных труб.

"Специалисты ведут ежедневное наблюдение за ходом паводка, выполняют работы по восстановлению проезжей части – это устранение деформаций и повреждений, выравнивание грейдером с подсыпкой материала. Контроль осуществляется представителями подрядной организации совместно с представителями технического надзора", - говорится в сообщении.

В 2021 году заключен контракт на выполнение научно-исследовательских работ. Выбраны 4 сложных участка автодороги протяженностью по километру каждый. На них планируется провести экспериментальные работы в рамках содержания автомобильной дороги, направленные на повышение надежности дорожной конструкции. Ежемесячно будут проводиться наблюдения за изменением температурного режима в земляном полотне, за изменением глубины оттаивания земли и положения вечно мерзлых грунтов, измерение происходящих деформаций, а также выполнение комплекса экспериментальных работ по содержанию автомобильной дороги. По итогам экспериментальных работ и наблюдений будет определен оптимальный вариант содержания автомобильной дороги.

В настоящее время прорабатывается вопрос о применении технологии холодного ресайклинга. Это позволяет производить дорожный ремонт с использованием существующего покрытия как компонента нового.

"Открывая сквозной проезд по дороге, мы понимали, что в весенний период столкнемся с трудностями на нескольких участках. Нынешняя весна оказалась теплой, снег начал таять быстро и рано. Поэтому принято решение переждать самый тяжелый период паводка, после чего специалисты приведут дорогу в нормативное состояние. Подрядные организации продолжат работы по содержанию, а также по устранению последствий активного таяния снега", - прокомментировал стуацию директор департамента транспорта ЯНАО Денис Напольских.

Дополнительно для сохранности автомобильных дорог во время неблагоприятных природно-климатических условий на Ямале до 31 мая 2021 года вводятся временные ограничения движения для транспортных средств (с грузом или без груза), нагрузки на ось или группу осей (тележку) которых превышают предельно допустимые значения. Это касается автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Ограничения не распространяются на некоторые виды перевозок, например, на пассажирские автобусные перевозки, перевозки пищевых продуктов, питьевой воды, животных, лекарственных препаратов, топлива.