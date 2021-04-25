ТАСС: В Москве футбольные болельщики устроили массовую драку

СМИ сообщили о массовой драке футбольных фанатов в районе Орехово-Зуевского проезда на юго-востоке Москвы.

"В районе Орехо-Зуевского проезда в ночь на воскресенье произошла массовая драка более 150 фанатов "Спартака" и ЦСКА. В драке участвовали несколько крупных фанатских объединений обеих сторон. Информация о задержанных не поступала, есть пострадавшие", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Впрочем, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве эти сведения опровергают.

"Информация, размещенная на некоторых интернет-ресурсах и в ряде СМИ о якобы имевшей место драке на юго-востоке Москвы не соответствует действительности. Заявлений и телефонограмм из медицинских учреждений о получении телесных повреждений в Орехово-Зуевском проезде от граждан не поступало, серьёзных правонарушений в Нижегородском районе столицы не зафиксировано", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

25 апреля пройдет столичное дерби между "Спартаком" и ЦСКА. Матч состоится в 16.30 мск на стадионе "Открытие Арена".