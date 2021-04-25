Министерство труда предложило упразднить потребительскую корзину

Министерство труда предложило упразднить потребительскую корзину и отказаться от ежеквартального установления величины прожиточного минимума. Соответствующие документы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, передает корреспондент Накануне.RU.

Документы подписаны главами Минтруда и Росстата Антоном Котяковым и Павлом Малковым.

"Приказываем: признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы государственной статистики от 11 марта 2013 г. №93н/91 "Об утверждении перечня продуктов питания-представителей для определения уровня потребительских цен на продукты питания при исчислении величины прожиточного минимума", - говорится в проекте.

В другом документе приказано исключить "ежеквартальность установления величины прожиточного минимума".

Ранее Минтруд подтвердил планы с 2021 года изменить методику расчета прожиточного минимума и МРОТ. Правительство будет исходить из медианного среднедушевого дохода за предыдущий год.

Опираться в своих расчетах ведомства будут на данные Росстата. В 2019 году медианный среднедушевой доход составлял 26 365 руб., прожиточный минимум будет составлять 44,2% от этой цифры (процент может пересматриваться раз в пять лет). Таким образом, прожиточный минимум может составить 11 653 рубля.