Зеленский добился блокировки неугодных украинских каналов в YouTube

Украинская власть таки добилась блокировки неугодных телеканалов в YouTube. Отныне каналы NewsOne, 112 и ZiK недоступны для просмотра на территории Украины.

Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский аннулировал лицензии на вещание этих популярных на Украине оппозиционных телеканалов. Это вызвало волну возмущения. В том числе запрет осудил ЕС. Однако США поддержали запрет "неправильных" каналов. Теперь же США подыграли украинскому режиму и с помощью блокировки на YouTube, лишив украинских пользователей доступа к альтернативной точке зрения. Причем для корпорации Google, которая владеет видеохостингом, это чисто политическое решение, ведь каналы были закрыты без нарушений правил YouTube, без каких-либо судебных решений или американских санкций. Каналы просто отключили за их "неправильную" позицию, поскольку они критиковали режим.

При попытке открыть каналы появляется надпись: этот канал недоступен для просмотра в вашей стране. При попытке открыть видео: "Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов". Причем каналы недоступны в том числе на территории ДНР и ЛНР.

Зеленский и не скрывал, что будет пытаться запретить вещание каналов в интернете. В заявлении каналов говорится, что он лично курировал вопрос их закрытия.

Украинские власти радуются закрытию каналов и подают это как свою победу, мол, они наконец-то закрыли "вражеские" каналы с помощью США.

Журналист Андрей Манчук написал, что свобода слова по-либеральному - это "сплошная декоммунизация и тоталитарное подавление несогласных". Другие журналисты тоже однозначны: блокировка каналов - это обыкновенная политическая цензура, то есть преследование за позицию и "неправильные" взгляды. Ни о каких реальных нарушениях закона речь не идет, власть просто затыкает рот тем, кто предлагает анализировать происходящее.

Запрет каналов точно не добавит рейтинга Зеленскому, который и так упал до небывалого минимума. Но такая задача в США вряд ли ставится. Зеленский еще три года может делать что угодно, уже не оглядываясь на свой рейтинг.