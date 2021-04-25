Премьер-министр Армении Никол Пашинян уходит в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Facebook объявил, что подает в отставку для проведения в республике досрочных парламентских выборов, передает корреспондент Накануне.RU.

До выборов он продолжит исполнять обязанности главы кабмина. Вслед за Пашиняном в рамках технической процедуры ушло в отставку и правительство страны. Президент Армении Армен Саркисян принял отставку.

Досрочные парламентские выборы состоятся 20 июня. На предстоящих выборах Пашинян вновь будет баллотироваться на эту должность. Политик выдвинется от партии "Гражданский договор".

уходит в отставку. Об этом заявил сам политик.