25 Апреля 2021
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пожар, общежитие (2021) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В Сысерти во время пожара в общежитии погиб пятилетний мальчик

В Сысерти, в общежитии по ул. Розы Люксембург произошел пожар. Погиб пятилетний ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Пожар произошел ночью. Из здания общежития эвакуировали 53 человека, в том числе 13 детей. Пострадавших двое детей 2018 года рождения. Им оказывается медицинская помощь.

Ведется доследственная проверка.

"Следствием СКР совместно с МЧС и полицией выясняются все обстоятельства инцидента. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело ребенка направлено на экспертизу для выяснения причины смерти (предварительно, ребёнок задохнулся от угарного газа). В ходе пожарно-технической экспертизы устанавливаются точный очаг и причины возгорания (в том числе, проверяются версии короткого замыкания электропроводки или неосторожное обращение с огнем). Следователями также выясняются причины и условия, которые могли способствовать произошедшей трагедии", - говорится в сообщении.

По не официальным данным, пожар мог произойти из-за игры ребенка с зажигалкой, пока родители спали.

Семья, в которой произошла трагедия, хоть и полная, но состоит на учете в ПДН территориального ОВД за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию своих детей.

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В Сысерти во время пожара в общежитии погиб пятилетний мальчик

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Теги: пожар, общежитие, ребенок, гибель, доследственная проверка



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