25 Апреля 2021
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Госдума (2018) | Фото: RT

Путин наградил Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент России Владимир Путин подписал указ "О награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Текст документа опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

"За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича – депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководителя фракции Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в Государственной думе", - говорится в сообщении.

Жириновский был ранее награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (2006, 2011, 2016).

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Путин наградил Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

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Теги: Путин, Жириновский, награждение, орден за заслуги перед отечеством



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