В Екатеринбурге рухнул пешеходный мост через ЕКАД
В Екатеринбурге рухнул мост через ЕКАД, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Кадры появились в соцсетях. О пострадавших не сообщается.
Что стало причиной трагедии, также не уточняется.
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В Екатеринбурге рухнул мост через ЕКАД, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Кадры появились в соцсетях. О пострадавших не сообщается.
Что стало причиной трагедии, также не уточняется.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС