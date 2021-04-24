Что стало причиной трагедии, также не уточняется.

Кадры появились в соцсетях. О пострадавших не сообщается.

В Екатеринбурге рухнул мост через ЕКАД, передаёт корреспондент Накануне.RU .

В Екатеринбурге рухнул пешеходный мост через ЕКАД





