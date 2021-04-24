Глава Югры обсудила с жителями Пыть-Яха развитие города

Губернатор Наталья Комарова провела онлайн-встречу с жителями Пыть-Яха. Модераторами стали общественный деятель, член общественного совета Пыть-Яха, молодёжного совета при главе города Александр Калашник, учитель МБОУ СОШ №6, председатель городской профсоюзной организации работников учреждений образования Эльмира Балабан, победительница четвёртого этапа конкурса "Активный югорчанин" Гульназ Ахметьянова, блогер-активист, автор проектов Махмади Якубов. В прямом эфире участники оценили ход реализации нацпроектов в городе, ответили на 30 вопросов и предложений жителей, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры

"По социологическому исследованию, по итогам 2020 г. Пыть-Ях вошёл в редкую группу городов, в которых число благоприятных и неблагоприятных оценок граждан по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления примерно равны – 29 благоприятных на 26 неблагоприятно оцениваемых жителями показателей. Это большой, пока не обеспеченный должной реакцией запрос жителей Пыть-Яха на развитие территории, позитивные изменения", - сказала Наталья Комарова.

Губернатор также отметила, что значительная часть неудовлетворительных оценок жителей города так или иначе пересекается с темами послания президента Федеральному Собранию.

"Развитие дорожной сети и ее содержание, стоимость и качество коммунальных услуг, строительство жилья, благоустройство – все это наиболее важные проблемы, которые выделяют сами жители Пыть-Яха", - добавила Наталья Комарова.

Глава города Пыть-Ях Александр Морозов отметил, что в 2020 г. реализованы мероприятия по семи национальным проектам. В рамках "Жилья и городской среды" в 2020 г. расселено 13 аварийных и непригодных для проживания домов общей площадью в 11 тыс. "квадратов". Расселено 453 приспособленных для проживания строения, 351 балок снесён.

Приоритетным для Пыть-Яха является национальный проект "Экология". В городе ведется реконструкция водоочистных сооружений ВОС-1 (вторая очередь) и ВОС-3. Готовность объекта на составляет 64%. Сдача объектов запланирована до 1 октября.

Жители интересовались вопросом безнадзорного обращения с животными. Югорчанка Светлана Куполова предложила комплексный подход: обязательная регистрация домашних, штрафы за выброс и самовыгул собак, контроль и регистрация за разведением, бесплатная или льготная стерилизация домашних животных, реализация программы "Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат", создание приютов.

Александр Морозов подчеркнул, что в начале 2021 г. был заключен контракт с индивидуальным предпринимателем на финансовое содержание животных в приюте.

"Все мероприятия, связанные с отловом, вакцинации, будет осуществляться на территории нашего муниципалитета. В 2020 году предоставили в аренду земельный участок под создание приюта. В этом направлении работаем совместно с НКО "Шанс", волонтерами и благотворительными фондами", - сказал он.

Также в ходе эфира руководитель местной городской общественной организации "Активист" Эка Шенгелая рассказала об одной из трёх территорий, представленных для голосования в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды".

По её словам, до начала рейтинговое голосования за проекты благоустройства осталось два дня.

"Мы находимся на городской площади Мира. Она тоже участвует в рейтинговом голосовании. Если пыть-яхцы поддержат её, то здесь появятся новые скамьи, красивые светильники, уложена плитка, клумбы с цветами. Мы, волонтёры, приложим усилия для того, чтобы максимальное число горожан приняли участие в голосовании", - добавила доброволец.

Об успешной реализации проекта "Инклюзивный театр Арлекин", ставшим победителем конкурса гранта губернатора, рассказала режиссер Валентина Шевченко. Она отметила, что их деятельность направлена на развитие творческих способностей людей с ограниченными возможностями здоровья. "В рамках проекта будет реализовано несколько творческих номинаций: режиссерское искусство, театральное искусство, декоративно-прикладное творчество", - сказала Валентина Шевченко.

Предприниматель Магомед-Салах Закриев затронул вопрос финансовой поддержки – компенсации части затрат по уплате лизинговых платежей, компенсации банковской процентной ставки по кредитам банков. По его словам, данные меры приостановлены с апреля 2020 г.

"Планируется ли Фондом поддержки предпринимательства Югры возобновить эти меры поддержки в текущем году?", - задал вопрос югорчанин.

Директор департамента экономического развития – заместитель губернатора автономного округа Роман Генкель отметил, что необходимые ресурсы для оказания поддержки в виде компенсации части затрат по уплате лизинговых платежей, банковской процентной ставки по кредитам банков будут доведены не позднее 30 апреля текущего года до Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес".

"Приём документов запланирован с 3 мая текущего года. Информация о начале приема документов будет размещена на портале малого и среднего предпринимательства Югры "Бизнесюгры.рф", официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес"", - сказал он