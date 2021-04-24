25 Апреля 2021
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Политика Москва
Геннадий Семигин, Сергей Миронов, Захар Прилепин (2021) | Фото: spravedlivo.ru

На штабных учениях "СР-За правду" объявлена цель партии на выборах в Госдуму

В Москве прошли штабные учения партии "Справедливая Россия – за правду", сообщили Накануне.RU в партии.
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Напомним, ранее стало известно, что партия может пойти на выборы в Госдуму в сентябре этого года с новым лидером. Окончательное решение может быть принято на июньском съезде объединения. По словам инсайдера, возглавить партийный список на выборах может писатель Захар Прилепин, который сейчас является сопредседателем, а председатель партии Сергей Миронов может пойти на выборы как одномандатник по Санкт-Петербургу.

"Сергей Миронов объявит о том, что не станет возглавлять первую тройку, передаст лидерство списка Захару Прилепину, а сам пойдет по Питеру. Об этом сообщат регионалам 24 апреля, а публично объявят на съезде в июне", - сообщил источник. Позже в пресс-службе Сергея Миронова сообщение инсайдера опровергли и назвали "фейком и информационным вбросом", уточнив, что передавать полномочия Прилепину Миронов не собирается.

В рамках учений председатель партии, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов обозначил генеральные направления и приоритеты предвыборной кампании.

Сергей Миронов напомнил поставленную перед партией задачу – на выборах в Госдуму объединенная партия должна занять минимум второе место, а значит, обогнать и КПРФ, и ЛДПР, а может быть, и "Единую Россию".

"Стержень нашей работы и идеологический, и стратегический – борьба с бедностью. А фактически – ликвидация монополии "Единой России". Её монополизм привел к печальным последствиям", – отметил он.

Штабные учения, СР - За правду(2021)|Фото: spravedlivo.ru

Штабные учения, СР - За правду(2021)|Фото: spravedlivo.ru

Миронов проиллюстрировал своё мнение о том, что партия власти "нажимает кнопку и большинством партии власти антинародный закон принимается, несмотря на сопротивление оппозиции, пенсионной "реформой".

"Эту реформу люди не простили и не простят никогда. Сейчас "ЕР" будет стараться, чтобы люди забыли, но мы будем напоминать, – сказал парламентарий. – Ключевое наше требование – вернуть пенсионный возраст: 55 лет для женщин, 60 – для мужчин, а также – обязательная индексация пенсий работающим пенсионерам".

Сергей Миронов также сообщил, что провалены "мусорная реформа" и проект комплексного развития территорий. Важной задачей кампании политик назвал объединение избирателей под левыми социалистическими знаменами.

"Главная задача – почувствовать локоть друг друга, почувствовать, что мы одна команда и, конечно, начать отработку будущей предвыборной программы. Именно отработку, так как уже сегодня возникло много идей", – сказал Миронов, комментируя журналистам первую часть учений.

Ещё одна цель, которая, по мнению Сергея Миронова, стыкуется с основной целью партии, – занять второе место на выборах в ГД.

"Все мы, стоящие перед вами, – единая команда, – заверил Сергей Миронов. – Я уверен, что нам по плечу достичь все поставленные цели".

Штабные учения, СР - За правду(2021)|Фото: spravedlivo.ru

Штабные учения, СР - За правду(2021)|Фото: spravedlivo.ru

Сопредседатель партии Захар Прилепин, говоря о работе программного комитета партии, упомянул фразу из поэмы "Полтава" Александра Пушкина: "в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань".

"Получилось наоборот. У нас всё соединено достаточно органичным образом. Есть какие-то вещи, по поводу которых мы проговариваем смыслы и ищем более подходящие формулировки, но, тем не менее, всё, что касается социализма как такового, социалистической повестки, нашего прошлого, экономических предложений, богатых и бедных – все эти вещи мы не просто проговариваем и жёстко формулируем, но еще и предлагаем механизмы", – сказал он.

Сопредседатель партии Геннадий Сёмигин согласился с вышесказанным и добавил, что партия готова к управлению страной, как на федеральном, так и на региональном уровне.

"Сегодня мы говорили о стратегии развития страны, о модели и о практических задачах. Первое – практическая задача, которая касается жизни и здоровья каждого человека, его семьи, родных и близких. Второе – уровень и качество жизни, семейный и личный бюджеты, доходы и расходы, цены, которые мешают этому бюджету быть в позитиве и в положительном балансе. Более того, мы бы хотели, чтобы наша программа и наши позиции обсуждались не только внутри партии, но и среди всех избирателей", – добавил политик.

Геннадий Семигин, Сергей Миронов, Захар Прилепин(2021)|Фото: spravedlivo.ru

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На штабных учениях "СР-За правду" объявлена цель партии на выборах в Госдуму

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Теги: Сергей Миронов, захар Прилепин, Геннадий Сёмигин, Справедливая Россия - За правду



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