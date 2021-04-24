Байден признал геноцид армян Османской империей

Президент США Джо Байден признал геноцид армян Османский империей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Каждый год в этот день мы вспоминаем тех, кто погиб во время геноцида армян в Османской империи, и обязуемся не допустить повторения подобного зверства. Начиная с 24 апреля 1915 г., когда османские власти арестовали армянских интеллектуалов и лидеров общин в Константинополе, 1,5 млн армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в рамках кампании по уничтожению. Мы чтим память великого злодеяния, чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей", - говорится в заявлении лидера США, опубликованном на сайте Белого дома.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своём Facebook ответил Байдену, сказав, что "с большим энтузиазмом" отреагировал на такое заявление главы Америки.

Напомним, Турция признает, что многие армяне, жившие в Османской империи, были убиты войсками во время Первой мировой войны, но оспаривает приводимые историками цифры и отрицает, что убийства были систематическими и организованными, другими словами, представляли собой геноцид.

Министр иностранных дел Турции ранее предупреждал администрацию Байдена, что признание "навредит" американо-турецким отношениям. Издание отмечает, что отношения между Байденом и Реджепом Эрдоганом начинались неважно: за более, чем три месяца своего президентства глава Белого дома ни разу ещё не разговаривал с турецким коллегой (при этом даже с Путиным провел разговор, а ведь до этого Байден назвал Путина "убийцей"). Стоит отметить, что геноцид армян признан 49 из 50 штатов США, а также обеими палатами парламента. Но ни один президент этой страны пока не делал подобных заявлений.

Российский парламент признал геноцид армян в 1995 г. В 2015 г. об этом заявил Владимир Путин, принявший участие в памятных мероприятиях.