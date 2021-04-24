24 Апреля 2021
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Политика В России Москва
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ (2010) | Фото: Накануне.RU

Зюганов единогласно переизбран главой ЦК КПРФ

Геннадий Зюганов, вопреки различным заявлениям, остался главой ЦК КПРФ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее громкий скандал в КПРФ вызвал сюжет с видеозаписью, на которой экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко и первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин якобы обсуждают возможные варианты смены руководства партии. В ходе беседы они неоднократно упоминают некоего "Юру", в видео, опубликованном "Рен-ТВ", добавлен комментарий, что речь идёт о заместителе председателя ЦК партии Юрии Афонине. В беседе упоминается, что он "достаточно много накопил" и "надо посмотреть, что у него в закромах". Сделать это предлагается даже при помощи блогера Алексея Навального. Запись была снята скрытой камерой, причём видно, что политики беседуют за летним столиком в кафе. То есть явно не московской весной. Впрочем, даже при публикации видео указывается, что оно снято ещё в 2017 г. Кстати, именно тогда мы уже писали о том, что именно Афонина "тестируют" в качестве преемника Геннадия Зюганова.

О переизбрании Зюганова лидером партии написал в своём Telegram член Центрального комитета партии Сергей Обухов. Он уточнил, что выбор коммунистов был единогласным.

"Я хочу от души вас поблагодарить за участие в работе нашего съезда, - обратился к журналистам лидер КПРФ во время перерыва в заседании. – Этот съезд проходит в рубежное время, когда стране брошены очень серьезные вызовы. Это вызовы не только политического, но и военно-стратегического характера. И в таких условиях для нас, коммунистов, Россия – единственная и любимая партия".

Он заявил, что "команда партии не брала ни копейки у государства".

"Она организовала двести с лишним народных предприятий, доказав, что даже в условиях кризиса и брошенных нам вызовов, мы можем работать самым эффективным образом на уровне мировых стандартов", - сказал Зюганов.

В обновленном составе ЦК КПРФ будут представлены, заявил Зюганов, более 150 талантливых молодых людей. Подготовкой новых партийных кадров, а также вопросами организационной и агитационно-пропагандистской работы занимаются заместители председателя партии Юрий Афонин и Дмитрий Новиков. Сегодня перед партией и её союзниками, полагает Зюганов, "стоит задача создания широкого лево-патриотического Народного фронта". Также он рассказал, что по линии СКП-КПСС идет борьба и с нацистами, и с "оранжевой проказой".

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Зюганов единогласно переизбран главой ЦК КПРФ

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Теги: Геннадий Зюганов, XVIII съезд КПРФ



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