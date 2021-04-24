В Екатеринбурге на "Уралмашзаводе" произошёл пожар на площадью в 1 тысячу "квадратов"

24 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Пожар, проспект Космонавтов, Екатеринбург (2021) | Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на "Уралмашзаводе" произошёл пожар на площадью в 1 тысячу "квадратов"

В Екатеринбурге произошёл крупный пожар на проспекте Космонавтов, сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС.

Сообщили о возгорании в 16.26. Первые подразделения прибыли на место через четыре минуты. Тушение осложняли большая горючая загрузка и сильное задымление. В 17.50 огонь локализован, в 18.02 ликвидировано открытое горение.

Как оказалось, возгорание складских помещений произошло на одной из промышленных площадок "Уралмашзавода". Эти объекты принадлежат стороннему собственнику и не относятся к производственному комплексу "УЗТМ". Горящие склады не представляют угрозы для цехов "Уралмашзавода", так как расположены в южной части промплощадки – далеко от производственных зданий предприятия. Объекты, расположенные по соседству, не пострадали.

"Мы благодарны сотрудникам ГУ МЧС по Свердловской области за их профессионализм и оперативность. Благодаря чётким и грамотным действиям пожарных удалось ликвидировать пожар очень быстро", - отметил генеральный директор группы "УЗТМ-КАРТЭКС" Ян Центер.

Пожар, проспект Космонавтов, Екатеринбург(2021)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар, проспект Космонавтов, Екатеринбург(2021)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожар, проспект Космонавтов, Екатеринбург(2021)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге на "Уралмашзаводе" произошёл пожар на площадью в 1 тысячу "квадратов"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уралмашзавод, УЗТМ-КАРТЭКС, пожар



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети