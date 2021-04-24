В Екатеринбурге на "Уралмашзаводе" произошёл пожар на площадью в 1 тысячу "квадратов"

В Екатеринбурге произошёл крупный пожар на проспекте Космонавтов, сообщили Накануне.RU в региональном управлении МЧС.

Сообщили о возгорании в 16.26. Первые подразделения прибыли на место через четыре минуты. Тушение осложняли большая горючая загрузка и сильное задымление. В 17.50 огонь локализован, в 18.02 ликвидировано открытое горение.

Как оказалось, возгорание складских помещений произошло на одной из промышленных площадок "Уралмашзавода". Эти объекты принадлежат стороннему собственнику и не относятся к производственному комплексу "УЗТМ". Горящие склады не представляют угрозы для цехов "Уралмашзавода", так как расположены в южной части промплощадки – далеко от производственных зданий предприятия. Объекты, расположенные по соседству, не пострадали.

"Мы благодарны сотрудникам ГУ МЧС по Свердловской области за их профессионализм и оперативность. Благодаря чётким и грамотным действиям пожарных удалось ликвидировать пожар очень быстро", - отметил генеральный директор группы "УЗТМ-КАРТЭКС" Ян Центер.