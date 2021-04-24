Из-за задымления эвакуировали посетителей "Эрмитажа"

В Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей Главного штаба, сообщили Накануне.RU в "Эрмитаже".

"В 12.00 на первом этаже Главного штаба произошло задымление в электрощите. Благодаря оперативным действиям ответственных служб в 12.10 задымление было ликвидировано, включена система дымоудаления. Посетители были эвакуированы. В 12.25 музей продолжил свою работу, и посетители вернулись к осмотру экспозиций", - уточнили в музее.

Сейчас Главный штаб работает в штатном режиме.