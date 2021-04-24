"В экстренной ситуации власти в стране перейдёт к Совбезу", - Лукашенко

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о транзите власти в экстренной ситуации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам Лукашенко, которые приводит РИА Новости, власти в Белоруссии в экстренной ситуации перейдёт к Совету Безопасности.

Напомним, 23 апреля в Москве прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на встрече обсуждали вопросы экономического взаимодействия, в том числе – промышленную кооперацию и энергетику. Переговоры продолжались почти четыре часа.