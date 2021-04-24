Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Одной из тем разговора стала ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Стороны констатировали, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остаётся стабильной и спокойной.

Путин и Пашинян обменялись мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики. Пашинян информировал о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с назначенными на июнь внеочередными парламентскими выборами.