В Санкт-Петербурге на кладбище могильщик расстрелял коллегу

На одном из кладбищ северной столицы погиб могильщик, сообщает Telegram-канал "112".

"В Санкт-Петербурге на кладбище застрелили человека. По нашим данным, мужчина со своим ребёнком красили могилу и в 10 м от себя услышали выстрел – один могильщик достал ружьё и убил коллегу", - уточняет канал.

Спасти потерпевшего не удалось. Когда к нему прибежали за помощью он был уже мёртв.

"Стрелок, по нашим данным, скрывается с оружием на кладбище. Сейчас правоохранительные органы разбираются с обстоятельствами произошедшего", - резюмирует "112".