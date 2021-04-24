24 Апреля 2021
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Общество В России Москва
RT Russia Today (2018) | Фото:Telegram

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

Руководству компании "Google LLC" направлено письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала "RT", сообщили Накануне.RU в Ромкомнадзоре.

Ранее видеохостинг заблокировал ряд материалов канала, а также ограничил возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций под предлогом "распространения недостоверной информации о новой коронавирусной инфекции COVID-19 и её последствиях". В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации "YouTube" "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ". Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения.

По российским законам игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в интернете, включая цензуру российских СМИ, влечет наложение административных штрафов до 1 млн руб. Повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов – до 3 млн руб.

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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: Роскомнадзор? Google, Youtube, Russia today



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