Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

Руководству компании "Google LLC" направлено письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала "RT", сообщили Накануне.RU в Ромкомнадзоре.

Ранее видеохостинг заблокировал ряд материалов канала, а также ограничил возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций под предлогом "распространения недостоверной информации о новой коронавирусной инфекции COVID-19 и её последствиях". В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации "YouTube" "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ". Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения.

По российским законам игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в интернете, включая цензуру российских СМИ, влечет наложение административных штрафов до 1 млн руб. Повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов – до 3 млн руб.