24 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
дом правительства, белый дом, Москва, правительство (2018) | Фото: nakanune.ru

Иностранные инвесторы в ускоренном порядке получат вид на жительство в России

Иностранцы, инвестирующие в различные проекты в России, смогут получить вид на жительство (ВНЖ) по упрощённой схеме, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На заседании Правительства России, состоявшемся 22 апреля, решено одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"". Речь идёт об установлении упрощённого порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в Российской Федерации. Новацию внесут с Госдуму.

Если изменения примут, иностранные инвесторы смогут получить ВНЖ, минуя получение разрешения на временное проживание.

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Иностранные инвесторы в ускоренном порядке получат вид на жительство в России

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Теги: вид на жительство, временное проживание, иностранный инвестор



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