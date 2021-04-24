Иностранные инвесторы в ускоренном порядке получат вид на жительство в России

Иностранцы, инвестирующие в различные проекты в России, смогут получить вид на жительство (ВНЖ) по упрощённой схеме, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На заседании Правительства России, состоявшемся 22 апреля, решено одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"". Речь идёт об установлении упрощённого порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в Российской Федерации. Новацию внесут с Госдуму.

Если изменения примут, иностранные инвесторы смогут получить ВНЖ, минуя получение разрешения на временное проживание.