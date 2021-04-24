В Прикамье задержана мать четырёх сгоревших детей

В посёлке Утёс задержана мать четверых детей, которые погибли в пожаре, сообщили Накануне.RU в пермском краевом управлении СКР.

Напомним, по данным следствия, 23 апреля четверо маленьких жителей посёлка (трёхлетние брат и сестра, а также пяти- и шестилетний дети) находились в частном жилом доме без присмотра взрослых. Случился пожар, спастись дети не смогли. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

По подозрению в совершенном преступлении задержана 33-летня мать погибших. Вскоре ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.