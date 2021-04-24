За сутки коронавирус подтвердился у 8 828 пациентов

За сутки корпонавирус подхватили 8 тыс. 828 инфицированных, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Больше всего тех, кто подхватил инфекцию, - а Москве (2 тыс. 541), Санкт-Петербурге (689) и Московской области (596). Скончались 399 пациентов (всего – 107 тыс. 900). За сутки полностью выздоровели 9 тыс. 254 человека (всего – 4 млн 380 тыс. 468).

Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин после совещания с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой принял решение сделать выходными все дни с 1 по 10 мая. Изначально производственный календарь на этот год предполагал, что первые три дня мая россияне будут отдыхать, потом четыре дня – работать, а потом ещё три дня отдыхать.

Отметим, в прошлом году на фоне эпидемии коронавируса Владимир Путин тоже сделал дни между праздниками выходными.

Интересно, что в середине апреля в Кремле отказались подтвердить информацию о том, что рабочие дни на неделе между майскими праздниками (4-7 мая) планируется сделать выходными. "Нет, я не могу это подтвердить, - сказал тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. - У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время".

22 апреля Министерство труда и социальной защиты России заявило, что всё-таки рассматривает возможность увеличения продолжительности майских праздников за счет рабочих дней между ними, но никаких решений пока нет. "Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним ещё вопросы не приняли", — заявил глава ведомства Антон Котяков.

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