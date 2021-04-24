Коммунисты потребовали освободить россиян от налогов, кредитов и вдвое увеличить прожиточный минимум

КПРФ потребовала освободить россиян от налогов и кредитов, а также повысить прожиточный минимум до 25 тыс. руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

"КПРФ требует временно освободить граждан, принуждённых к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения кредитной задолженности. Предоставить компенсационные выплаты потерявшим работу. Отменить пенсионную “реформу"", - сказал на XVIII съезде компартии её глава Геннадий Зюганов.

Также он потребовал увеличить официальный прожиточный минимум до 25 тыс. руб.