24 Апреля 2021
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Общество Москва
Красная площадь (2019) | Фото:Накануне.RU

Объявлено имя диктора парада Победы

Стало известно, кто станет диктором парада Победы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Диктором станет Антон Сунцов. Информацию об этом подтвердил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеков.

Напомним, народный артист России, диктор протокольных мероприятий президента РФ Евгений Хорошевцев умер в декабре 2020 г. "Голос Кремля" болел коронавирусом. По словам вдовы Хорошевцева, артист заболел в ноябре, на этом фоне у него развилась сердечная недостаточность. Также у Хорошевцева было много других заболеваний. Хорошевцев совместно с Юрием Левитаном вёл праздничные демонстрации, посвящённые 1 Мая и годовщинам Октябрьской революции. Также был диктором парадов Победы в Москве.

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Объявлено имя диктора парада Победы

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Теги: парад Победы, Антон Сунцов



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