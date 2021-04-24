В Сургуте виновнику смерти двух детей грозит срок

Виновнику смерти двух детей в пожаре, случившемся в сургутском СОТ "Виктория", грозит срок, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

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По версии следствия, в ночь на 24 апреля в результате неосторожного обращения с огнём загорелся расположенный в "Виктории" частный дом. В момент возгорания два ребёнка (трёх и семи лет) находились на втором этаже, спастись они не смогли. Их бабушка и дедушка госпитализированы с термическими ожогами и отравлением продуктами горения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Виновнику грозит до четырёх лет колонии.