23 Апреля 2021
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Новочеркасске скончался шестой подросток-участник ДТП

Число жертв ДТП в Новочеркасске выросло до шести. Еще один подросток умер в больнице, не выходя из комы, сообщает ТАСС.

Информацию о смерти подростка также подтвердили в отделе пропаганду управления ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, машина с шестью подростками утром 18 апреля врезалась в дерево, пять человек скончались на месте. Прокуратура проводит проверку, СК требует передать материалы в органы следствия.

Предположительно школьники отмечали день рождения одного из них. В машине находилось четверо мальчиков и две девочки.

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В Новочеркасске скончался шестой подросток-участник ДТП

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Теги: дтп, погибшие, подростки



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