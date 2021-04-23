В Прикамье инспекция труда отстранила от строительства ТЦ 354 мигранта

Краевая инспекция труда отстранила от строительства ТРЦ "Планета" в Перми 354 мигрантов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В ходе проведения внеплановой выездной проверки условий безопасности труда иностранных граждан выявлено, что с работниками в установленном порядке не проведено обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировка на рабочих местах и проверка знаний требований охраны труда", - говорится в сообщении инспекции труда.

Сообщается, что среди отстраненных работников жители пяти стран. В их числе плотники, электромонтажники, штукатуры, подсобные рабочие, электрики.

В отношении АО "Ренейссанс Констракшн" возбуждено административное производство.