23 Апреля 2021
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Происшествия В России
Михаил Ефремов (2020) | Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Адвокат Ефремова сообщил, что тот "помолодел" в колонии

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, не жалуется на ухудшение здоровья. Напротив, он стал лучше выглядеть и помолодел. Сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Петра Хархорина.

"Он выглядит совершенно по-другому. И с каждым разом (я уже там раз семь или восемь был) я вижу, что у него есть динамика положительная. Он лучше выглядит, у него исчезла какая-то припухлость на лице. Я бы даже сказал, что он сейчас как-то помолодел", - приводит его слова издание.

Адвокат сообщает, что у Ефремова были разные заболевания, в том числе аллергия и когда эти болезни себя проявляют, актера освобождают от работы в швейном цехе. Однако артист этим не злоупотребляет, поскольку для него самое страшное, когда он оторван от социума.

Он подчеркнул, что всеми лекарствами от аллергии актер обеспечен, а медицина в колонии на хорошем уровне, жалоб у Ефремова нет.

Как сообщало Накануне.RU, Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Ранее актер просил оставить его отбывать наказание в хозотряде СИЗО-5 Москвы, где он находился во время суда. Там он собирался организовать тюремный театр.

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Адвокат Ефремова сообщил, что тот "помолодел" в колонии

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Теги: Михаил Ефремов, ДТП с Ефремовым, колония, СИЗО



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