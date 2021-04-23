Начальника ФСИН Тюмени подозревают в получении взяток

В отношении начальника ФСИН Тюмени возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в пяти эпизодах преступления по статье получение должностным лицом взятки в значительном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По версии следствия, в период с марта по сентябрь 2018 года обвиняемый, получал взятки за попустительство при контроле за лицом, содержащимся под домашним арестом, установленных судом ограничений и запретов.

"Благодаря совместному налаженному взаимодействию подразделений УЭБ и ПК и Следственного комитета России по подозрению в совершении указанных преступлений фигурант был задержан", - говорится в сообщении СКР.

Следователи провели обыски по месту жительства и работы обвиняемого. Изъята вся необходимая документация, подтверждающая его причастность к совершению преступлений. Начальник ФСИН заключен под стражу.