"Все последние 30 лет мы не росли, а отставали из-за отсутствия правильной экономической политики"

За последние три десятка лет темпы экономического роста в нашей стране были в полтора раза ниже, чем в остальных странах, включая самые беднейшие. Пока глава государства в послании вновь нацеливает Федеральное собрание на необходимость скорейшего восстановления роста экономики, на федеральном уровне принимается решение об увеличении ключевой ставки, которое идет вразрез с требованием времени и здравого смысла. Сегодня в Торгово-промышленной палате РФ состоялось совместное заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России и Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике. Участники встречи обсудили возможные механизмы балансировки доходов государства, инвестиций и экономического роста и предложили свои рецепты оздоровления экономики, которые позволят достичь прорывов в этом направлении. Подробности – в материале Накануне.RU.

"Мы отстаем в темпах развития от среднемирового уровня, тем более очень сильно отстаем по этому показателю от лидеров мировой экономики. При этом в таких условиях мы все знаем, что наша страна велика и богата, у нас есть все для развития. Невозможно назвать ни одного фактора, который нам объективно не дает развиваться, все фундаментальные факторы играют за нас", – сказал председатель Совета ТПП по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин, открывая заседание.

Участники дискуссии заметили, что такая ситуация носит устойчивый характер уже в течение всей новейшей истории нашей страны. "За последние 30 лет темпы нашего экономического роста – 98 место в мире. Мы росли в полтора раза ниже, чем весь мир, включая самые беднейшие страны. Это означает, что все эти 30 лет мы не росли, а отставали каждый год. И ничего существенного в последние годы не изменилось", – заявил глава Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

Как он отметил, Россия на сегодняшний день накопила 126,5 трлн руб. – это объем полной денежной массы страны. "При том, что у нас огромная денежная масса, мы растем такими темпами и имеем такой доход на душу населения, потому что вся финансовая система наша спекулятивная", – сказал экономист. По его мнению, именно распечатывание "кубышки" и реальное вложение накопленного объема средств в экономику может способствовать спокойному достижению поставленных монетарных, а значит и национальных целей.

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин подчеркнул, что тему роста экономики необходимо решать комплексно. "Экономический рост еще не означает рост доходов населения, у нас даже при профицитном бюджете и достаточном уровне доходов государства реальные доходы населения последние семь лет падают, в прошлом году обвалились еще... Экспертами обоих советов проделана огромная работа по обобщению факторов, которые сдерживают экономический рост", – считает он. На его взгляд, ключевой задачей сегодня остается привлечение инвестиций в реальный сектор. "Решение этой задачи, на наш взгляд, должно быть достигнуто за счет приоритетности мер стимулирующего характера", – добавил Курочкин. Разумная промышленная политика, стимулирующая налоговая и правильная внешнеторговая политика – вот три знаковых "ингредиента" в рецепте оздоровления российской экономики, согласился Бабкин.

В ходе своего выступления промышленник привел пример, согласно которому наша страна получила на более чем 4 трлн руб., чем потратила. "Суммарный дефицит бюджета за пять лет – с 2016 по 2020 годы – составил 4,6 трлн рублей. При этом за эти пять лет Фонд национального благосостояния увеличился на 8,3 трлн рублей... Когда нам говорят, что денег не хватает, затяните пояса, нам нужно осмотреть в комплексе и видеть, что тут есть определенная доля лукавства: часть наших с вами денег, полученных от нефти или заработанных тяжелым трудом в промышленности или сельском хозяйстве, отсылается за рубеж и работает на экономику других народов. Нам надо перестать посылать огромное количество денег за рубеж и начать вкладывать их в свою страну", – подчеркнул Бабкин.

По мнению главы Совета ТПП РФ, для увеличения темпов роста экономики сегодня необходимо требовать радикального снижения налогов – это может привести к оживлению покупательной способности и инвестиционной активности. Среди конкретных мер, предложенных им, прозвучали отмена налогов и сборов для зарплат ниже уровня бедности, возвращение инвестиционной льготы по налогу на прибыль, перераспределение налогов между федеральным и региональным бюджетами. Также в частности Бабкин призвал расширить область действия инвестльгот для IT-компаний и распространить их на IT-отделы и подразделения крупных предприятий и заводов, которые вкладывают в производство "умного" софта. С такой просьбой Совет ранее обращался в Минэк, но, по словам Бабкина, "уже два месяца вопрос тянется, и пока перспективы расширения этой льготы туманные". Тем не менее запрос на такую меру импортозамещения у предприятий есть. Так, генеральный директор АО "ТАУРАС-ФЕНИКС" Светлана Данилина, принявшая участие в заседании по видеосвязи, отметила важность применения профильного налогового маневра. "Нас никто не рассматривает, так как мы производим оборудование, как часть IT-отрасли, программного обеспечения, интернета вещей... У нас есть предложение распространить данный налоговый маневр на IT-подразделения наших заводов – машиностроителей, тех, кто производит умную технику, тех, кто занимается автоматизацией предприятий", – сказала она.

Также с видеодокладом на заседании выступила депутат заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. Она оценила высокий потенциал использования средств ФНБ для восстановления роста экономики России. Как отметила политик, "в черный день кубышка не сработает". "Страна очень долго догоняла саму себя. К 2007-2008 году Россия наконец догнала себя той, какая она была на конец 1980-х начало 1990-х годов... Из кризиса 2008-2009 года мы до сего времени не вышли. Мы из одного кризиса не выходим и входим в следующий, и часто этот кризис является рукотворным", – заявила Дмитриева. "Потратить" изъятые из ФНБ деньги она предложила на помощь регионам, которые понесли основные расходы в период пандемии, а также на поддержку социальной сферы. Здесь, помимо реализации политики в пользу помощи семьям и детям, депутат обратила внимание на необходимость возвращения к прежним показателям выхода на пенсию и введению индексации работающим пенсионерам.

Действительный государственный советник 1-го класса, работавший в правительстве Евгения Примакова, Аркадий Самохвалов в свою очередь подчеркнул, что зримые изменения в экономике страны невозможны без идейного поворота в решениях политического истеблишмента. "Правительство должно вести к повсеместному росту экономики, а не к росту экономики в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких крупных мегаполисах. Нужно поменять межбюджетную политику, сделать так, чтобы ресурсы в регионах были значимы для реализации их собственных планов развития", – добавил он.

Пока в ТПП озвучивали конкретные предложения по экономическому оздоровлению страны, наш регулятор, Банк России, озвучил свое решение о повышении ключевой ставки до 5%. На этом фоне даже смутные перспективы скорого экономического роста потускнели на глазах. "В этих условиях дальнейшее повышение ставки окажет губительное влияние на состояние российской экономики, приведет к дальнейшему увеличению роста кредитных ставок и сокращению кредитной активности как населения, так и предприятий. Рост кредитных ресурсов и сжатие кредитов приведет к резкому сокращению инвестиций и как следствие к падению производства, росту производственных издержек, что создаст только дополнительную инфляционную угрозу и повысит инфляционные риски", – считает ведущий научный сотрудник ИнИМЭО Финансовый университет при Правительстве РФ Константин Андрианов. Эксперт настаивает на возврате регулятора к смягчению денежно-кредитной политики. Ведь, как показала недавняя практика, повышение ключевой ставки не является стопроцентной гарантией замедления темпов инфляции. "Несмотря на то, что в сентябре-декабре 2018 года Центробанк увеличивал ключевую ставку, по итогам 2018 года инфляция вышла из-под контроля и произошел практически двукратный ее разгон... Таргетировать нужно не инфляцию, хочется сказать Центробанку в очередной раз, а экономический рост, набором монетарных инструментов в том числе", – добавил Андрианов.

Напомним, что еще три года назад в формате того же послания президент РФ озвучил поручение о том, что нужно достичь темпов роста российской экономики выше мировых. Пока мы далеки от этой цели, считает Константин Бабкин, и виновата в этом не внезапная эпидемия, вызванная распространением коронавируса по миру. "Пандемия во всем мире буйствует, и это не должно нам мешать опережать мировые темпы роста. Но пока эта цель не достигнута и, я бы сказал, далека. Дело не в пандемии, а в отсутствии разумной экономической политики. Сегодня во всех выступлениях это прозвучало. Неправильная нестимулирующая налоговая политика, неправильная денежно-кредитная политика, которая делает кредиты недоступными и вытесняет деньги из страны, неправильное внешнеторговое регулирование, которое приводит к тому, что российское сырье стоит дороже, чем на мировом рынке. И здесь виновата не обрушившаяся на нас пандемия. Экономическая политика отдана людям, которые не хотят экономического роста. Им важнее инфляция, личные доходы, доходы отдельных сегментов экономики. Мы все видим огромные перспективы нашей страны, высказали рецепт оживления экономики, как на концептуальном уровне, так и в виде конкретных предложений", – подвел он итоги в беседе с Накануне.RU.

Проект решения по итогам заседания опубликован на сайте профильного Совета ТПП РФ