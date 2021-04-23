АСВ сообщило когда начнет выплаты вкладчикам "Проинвестбанка"

Агентство страхования вкладов (АСВ) начнет выплаты не позднее 7 мая 2021 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АСВ.

До указанной даты агентство опубликует официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения. Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 29 апреля 2021 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.

Напомним, сегодня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Профессиональный инвестиционный банк".

Решение принято по двум причинам. Во-первых, "учреждение занижало величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышало стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения". Во-вторых, по данным ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Из-за этого регулятор в течение года неоднократно применял к нему различные санкции, в том числе ограничения на привлечение денег вкладчиков.

Значительную долю активов банка составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля "Проинвестбанк" искусственно поддерживал величину капитала для обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. Назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Вклады застрахованы.