23 Апреля 2021
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Общество В России
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Школы скорректируют график с учетом "длинных майских" - Минпросвещения

Российские школы скорректируют календарный график в соответствии с "длинными майскими" праздниками, которые продлятся в этом году с 1 по 10 мая, сообщили в Минпросвещения России.

Напомним, сегодня Владимир Путин после совещания с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой принял решение сделать выходными все дни с 1 по 10 мая. Изначально производственный календарь на этот год предполагал, что первые три дня мая россияне будут отдыхать, потом четыре дня работать, а потом еще три дня отдыхать.

Попова объяснила необходимость длинных майских ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. Главный санитарный врач России отметила: "Есть тенденция, что ситуация с коронавирусом в России может осложниться".

"Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем. Сегодня я соответствующий указ подпишу", - ответил Путин.

Отметим, что ранее Минпросвещения РФ уже опубликовало график ЕГЭ в этом году. Так, первые экзамены – по географии, литературе и химии – стартуют 31 мая.

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Школы скорректируют график с учетом "длинных майских" - Минпросвещения

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Теги: школы, егэ, минпросвещения, майские праздники, график работы



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