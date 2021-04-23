Экс-биатлонист Шипулин примет участие в праймериз "Единой России"

Депутат Госдумы от Свердловской области и олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин подаст документы на праймериз "Единой России". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Документы бывший биатлонист должен подать в понедельник.

Напомним, что недавно Шипулин, будучи выпускником УрФУ, заявил о своем желании написать диссертацию, а в январе принял участие в благотворительной акции "Елка желаний", чтобы исполнить просьбы сразу нескольких юных мечтателей.