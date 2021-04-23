ЦБ считает, что "заморозка" цен на продукты исчерпала себя в апреле

В Банке России считают, что административное сдерживание цен на продукты исчерпало себя в апреле. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, на смену административным мерам по ценам надо внедрять два механизма - адресную поддержку нуждающихся и демпферы на ограниченные товары.

Демпферы правительство уже или ввело, или рассчитывает, но и от административных мер отказываться не спешит. Напомним, соглашения, подписанные с подачи кабмина между производителями и розничными торговыми сетями по сахару-песку, продлены до 1 июня (с фиксацией цены на уровне 46 руб. за кг), по подсолнечному маслу – до 1 октября (с фиксацией цены на уровне 110 руб. за литр).

Владимир Путин в своем недавнем послании Федеральному собранию тоже высказался на счет административных мер. "Неотложные решения, конечно, приняты, но полагаться исключительно на точечные, по сути, директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это приводит, ещё в 90-е, в конце 80-х годов в Советском Союзе, – к пустым полкам, так было в конце 80-х годов. Сейчас же, даже на пике эпидемии, мы такого не допустили", - заявил президент.

Он отметил, что правительство должно действовать с помощью рыночных механизмов. "Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать. Есть рыночные механизмы регулирования, и нужно их использовать только вовремя и в том объёме, которые необходим и соответствует определённой ситуации в экономике и социальной сфере. Через снижение рисков ведения бизнеса стимулировать инвестиционную активность. Одно другому совершенно не мешает", - заявил Путин.