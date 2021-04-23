Торговые центры Свердловской области открывают пункты вакцинации от коронавируса

На территориях торговых центров Среднего Урала открываются пункты вакцинации от коронавирусной инфекции, которая будет проходить с 23 по 30 апреля. Об этом в своем Instagram заявил глава региона Евгений Куйвашев.

"Сегодня уже ясно, что отечественная вакцина совершенно безопасна и, что очень важно, эффективна. Вы, наверное, видели, что глава государства Владимир Владимирович Путин отдельно на теме вакцинации останавливался в ходе послания Федеральному Собранию, просил россиян не пренебрегать возможностью привиться. И я, как и раньше, убеждён, что только вакцинация позволит нам избежать нового подъёма заболеваемости, уйти, наконец, от ограничений", — отметил губернатор.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, поставить прививку можно будет в торговых центрах Екатеринбурга, Сысерти, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.

Екатеринбург

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) 24 апреля с 10.00 до 15.00, 27 апреля с 14.00 до 20.00;

ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) 24 и 25 апреля с 10.00 до 21.00;

ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45) 28 апреля с 15.00 до 19.00;

ТРК "Глобус" (ул. Щербакова, 4) 29 апреля с 10.00 до 17.00;

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) 23, 25, 27 и 29 апреля с 10.00 до 15.00;

ТЦ "ОМЕГА" (просп. Космонавтов, 21) с 26 по 30 апреля (ежедневно) с 16.00 до 19.00;

ТРЦ "Академический" (ул. Краснолесья, 133) 28 апреля с 13.00 до 17.00;

Сысерть

ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) 25 апреля с 10.00 до 14.00

(мобильный пункт вакцинации рядом со зданием);

Верхняя Пышма

Площадка у магазина "Кировский" (ул. Орджоникидзе, 18) 24 апреля с 10.00 до 13.00, 28 апреля с 17.00 до 20.00;

(мобильный пункт вакцинации рядом со зданием);

Среднеуральск

Площадка возле кинотеатра " Волна" (ул. Калинина, 14) 26 апреля с 10.00 до 16.00;

Нижний Тагил

ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б) 24 и 25 апреля с 10.00 до 20.00, с 26 по 30 апреля (ежедневно) с 16.00 до 20.00;

Каменск-Уральский

ТЦ "Мегамарт" (ул. Суворова, 24) 24 апреля с 11.00 до 15.00;

ТЦ "Каменск Сити Молл" (проспект Победы, 65 24 апреля с 11.00 до 15.00;

Напомним, что для вакцинации пациенту необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для удобства граждан и сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуется заранее заполнить анкету пациента и согласие на проведение профилактических прививок. Помимо этого, во всех ТЦ работают волонтеры медицинских колледжей, которые смогут помочь горожанам заполнить свои анкеты.