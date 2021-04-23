Строительство челябинского метро оценивается в 100 млрд рублей

23 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Строительство метро в Челябинске (2020) | Фото: Челябметрострой

Строительство челябинского метро оценивается в 100 млрд рублей

Проект по строительству челябинского метрополитена оценивается в 100 млрд рублей. Сумма может быть уменьшена. Об этом на пресс-конференции, посвященной посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

"Челябинск упоминался в рамках развития метро. Есть предложения, как уменьшить стоимость проекта, потому что он выходит за 100 млрд рублей. Субъект прорабатывает эти истории. Она важна для Челябинска, для улучшения в целом транспортной инфраструктуры", - цитирует Якушева ТАСС.

Напомним, Владимир Путин во время послания сообщил, что Челябинск на базе проекта строительства метрополитена сможет обновить систему общественного транспорта.

Алексей Текслер рассказал, что региональные власти работают над тем, чтобы вписать проект метро в новую транспортную маршрутную сеть Челябинска. В конце февраля губернатор обсудил планы дальнейшего развития метрополитена с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Проект метрополитена будет реализован с использованием бюджетно-инфраструктурного кредита.

Ежегодно из городского бюджета выделяются средства на содержание метро. В апреле контракт на обслуживание первого пускового участка первой линии метрополитена получила компания из Сочи – ЗАО "Южное горно-строительное управление". Она выполнит работы за 171 млн руб.

В декабре прошлого года министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев рассказал, что рассматривается три сценария развития метрополитена в городе: с запуском восьми станций, с пуском первого пускового комплекса четырех станций и соединение станций пускового участка с трамвайной сетью.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Строительство челябинского метро оценивается в 100 млрд рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: метро, Алексей Текслер, Владимир Путин, строительство, проект,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети