Строительство челябинского метро оценивается в 100 млрд рублей

Проект по строительству челябинского метрополитена оценивается в 100 млрд рублей. Сумма может быть уменьшена. Об этом на пресс-конференции, посвященной посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

"Челябинск упоминался в рамках развития метро. Есть предложения, как уменьшить стоимость проекта, потому что он выходит за 100 млрд рублей. Субъект прорабатывает эти истории. Она важна для Челябинска, для улучшения в целом транспортной инфраструктуры", - цитирует Якушева ТАСС.

Напомним, Владимир Путин во время послания сообщил, что Челябинск на базе проекта строительства метрополитена сможет обновить систему общественного транспорта.

Алексей Текслер рассказал, что региональные власти работают над тем, чтобы вписать проект метро в новую транспортную маршрутную сеть Челябинска. В конце февраля губернатор обсудил планы дальнейшего развития метрополитена с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Проект метрополитена будет реализован с использованием бюджетно-инфраструктурного кредита.

Ежегодно из городского бюджета выделяются средства на содержание метро. В апреле контракт на обслуживание первого пускового участка первой линии метрополитена получила компания из Сочи – ЗАО "Южное горно-строительное управление". Она выполнит работы за 171 млн руб.

В декабре прошлого года министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев рассказал, что рассматривается три сценария развития метрополитена в городе: с запуском восьми станций, с пуском первого пускового комплекса четырех станций и соединение станций пускового участка с трамвайной сетью.