В Тюмени в присутствии уральского полпреда подписано соглашение о возведении в городе доходного дома

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев провёл в Тюмени межведомственное совещание "Роль единого института развития АО "ДОМ.РФ" в реализации национального проекта "Жильё и городская среда" в Уральском федеральном округе". Подписано соглашение о строительстве в городе доходного дома, сообщили Накануне.RU в уральском полпредстве.

"Президент отдельно выделил в послании Федеральному Собранию деятельность института развития - "ДОМ.РФ", - отметил полпред. - Регионы Уральского федерального округа уже активно с ним взаимодействуют".

Совместно с "ДОМ.РФ" в оборот вовлечено около 4,7 тыс. га федеральной земли с градостроительным потенциалом 10,5 млн "квадратов" жилья. В планах – ещё 803 га с потенциалом в 2,3 млн кв. м жилья.

"Сейчас необходимо посмотреть проблематику, что реализовано, что не сделано, какая и какому региону нужна помощь", - сказал Владимир Якушев.

В послании обозначен ряд инновационных инструментов помощи регионам. Одним из них является внедрение "ДОМ.РФ" механизма инфраструктурных облигаций. Субъектами Уральского федерального округа обозначены шесть проектов (1,4 млн. кв. м, 77 млрд руб.) для возможного использования облигаций для строительства инфраструктуры.

По поручению Владимира Путина в "ДОМ.РФ" утверждена и действует Программа развития рынка аренды. Цель программы – создание современных стандартов арендного жилья и развитие цивилизованного рынка аренды. Успешным примером является совместный проект АО "ДОМ.РФ" с холдингом "СИБУР" в Тобольске, где Институт развития передал в аренду "Запсибнефтехим" 1,1 тыс. квартир. Это дома с хорошей транспортной доступностью и всей необходимой инфраструктурой, квартиры в них предлагаются с качественной отделкой, мебелью и бытовой техникой. Предприятие оплачивает аренду квартир для иногородних сотрудников-релокантов. В рамках мотивационной программы после 5 лет работы в компании у них появляется возможность выкупить квартиру на льготных условиях с пятилетней беспроцентной рассрочкой. В конце прошлого года этой возможностью уже воспользовались первые сотрудники предприятия.

В Екатеринбурге компания "Брусника" создает арендный дом совместно с АО "ДОМ.РФ" в ЖК "Южные кварталы". В частности, такой дом в Екатеринбурге представляет собой жилой квартал переменной высотности с квартирами, подземным паркингом, социальной и коммерческой инфраструктурой. Внутри расположен приватный двор с местами отдыха и прогулок жителей. Общая площадь секций на 300 квартир составляет около 14 тыс. кв. м.

Ранее "ДОМ.РФ" назвало регионы с высоким уровнем строительства жилья. В тройку регионов России с самой высокой девелоперской активностью вошли Тюменская область, Москва и Удмуртия. В конце совещания состоялась церемония подписания Соглашения о намерениях между АО "ДОМ.РФ" и компанией "Брусника" для совместной реализации проекта арендного дома в Тюмени.