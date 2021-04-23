23 Апреля 2021
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Спорт СЗФО Санкт-Петербург
Газпром Арена (2019) | Фото: Накануне.RU

Санкт-Петербург примет ещё три матча Евро-2020

Санкт-Петербург примет ещё три матча чемпионата Европы по футболу, который состоится этим летом. Об этом стало известно сегодня на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Ранее предполагалось, что встречи Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы. Однако испанский Бильбао, ирландский Дублин и немецкий Мюнхен не предоставили UEFA гарантий допуска зрителей на стадион во время игр турнира. Сценарий проведения матчей в Мюнхене ещё обсуждается, а вот перенос встреч из Дублина в Санкт-Петербург и Лондон - вопрос решённый.

Таким образом, на стадионе "Газпром Арена" будет сыграно семь матчей турнира. Дополнительно пройдут три игры группового этапа: Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня) и Швеция - Польша (23 июня). Одна из встреч 1/8 финала состоится в Лондоне вместо Дублина.

Добавим, что в городе на берегу реки Нева пройдут также встречи Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня) и один четвертьфинальный матч (2 июля).

Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года. Вместимость стадиона в Санкт-Петербурге составляет 61 тыс. зрителей, и на встречи турнира допустят 50% болельщиков от вместимости арены.

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Санкт-Петербург примет ещё три матча Евро-2020

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Теги: Чемпионат Европы-2020, футбол, Санкт-Петербург, матчи



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